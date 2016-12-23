Силовики выпустили около 2,7 тысяч мин и снарядов за неделю, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2016 (264)

ДОНЕЦК, 23 дек — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики около 2,7 тысячи мин и снарядов за неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Интенсивность обстрелов, по сравнению с прошлой неделей, снизилась на тысячу и составила 8043 раза. Огонь по территории республики велся с применением артиллерии, танков и минометов – 2679 раз", — сказал Басурин.

По его словам, обстрелам подверглись 18 населенных пунктов республики, повреждено 25 строений, под огонь попала школа в Докучаевске.