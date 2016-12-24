В ДНР зафиксировали 140 обстрелов после начала режима прекращения огня

ДОНЕЦК, 24 дек — РИА Новости. Украинские силовики в ночь на субботу после наступления режима прекращения огня применили реактивные системы залпового огня "Град", всего зафиксировано около 140 обстрелов из различного типа вооружений, заявил журналистам представитель министерства обороны ДНР.

"После 24.00 количество обстрелов составило около 140. Основные направления, на которых были зафиксированы нарушения — это Горловка, Спартак, Ясиноватая, Крутая балка, Александровка, поселок Трудовские на окраине Донецка, Коминтерново, Ленинское, Саханка, Безыменное. По Крутой балке работали "Грады", — рассказал представитель ополченцев.

Ранее контактная группа на переговорах в Минске достигла договоренности о прекращении огня в Донбассе с 00 часов (мск) 24 декабря. Позднее ополченцы заявили, что зафиксировали факты нарушений режима прекращения огня в течение ночи. Военных Украины обвинили в обстрелах Ясиноватой и Коминтерново, из-за чего повреждены шесть строений.

На переговорах в Минске полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин подтвердил договоренности контактной группы о прекращении огня в Донбассе на новогодние и рождественские праздники. Киев заявляет, что соблюдение режима прекращения огня зависит от самопровозглашенных республик.

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