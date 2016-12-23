Генсек ООН приветствовал договоренность о прекращении огня в Донбассе

ООН, 23 дек — РИА Новости, Ольга Денисова. Генсек ООН Пан Ги Мун приветствовал договоренность об объявлении режима прекращении огня на востоке Украины с 24 декабря. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

Ранее в рамках контактной группы по Украине были достигнуты договоренности о введении дополнительных мер по установлению устойчивого и бессрочного режима прекращения огня в Донбассе, начиная с 00.00 24 декабря.

"Генеральный секретарь приветствует такое развитие событие и надеется, что это приведет в концу смертоносного насилия вдоль контактной линии на востоке Украины. Он ожидает, что все вовлеченные стороны будут следовать обязательствам, что позволит вернуть спокойствие и продолжит минский процесс ради ощутимого прогресса", — заявил Дюжаррик в пятницу.