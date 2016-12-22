Миссия ОБСЕ заявила о росте числа нарушений перемирия в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2016 (253)

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Число нарушений режима прекращения огня в зоне конфликта в Донбассе выросло на 75% за минувшую неделю, заявил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

"На прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала 75-процентный рост числа нарушений режима прекращения огня по сравнению с прошлой неделей", — заявил Хуг на брифинге в четверг.

По его словам, случаи использования запрещенных минскими соглашениями вооружений выросли почти на 300%.

"На прошлой неделе наши наблюдатели зафиксировали 985 выстрелов из тяжелой техники: гаубицы, танки, артиллерийские установки, системы залпового огня, на прошлой неделе их было 242", — сказал представитель ОБСЕ.

Он добавил, что половина всех нарушений режима прекращения огня фиксируется в районе Светлодарска.

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