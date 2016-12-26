Бойцы добровольческих батальонов объявили о торговой блокаде ДНР и ЛНР

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Бойцы добровольческих батальонов, принимавшие участие в военных действиях в Донбассе, заявили о начале бессрочной блокады торговли Украины с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей, блокирование будет продолжаться до тех пор, пока из плена в Донбассе не будут освобождены все украинские пленные, соответствующее заявление сделал Сергей Акимович, назначенный организаторами начальником штаба блокады.

На позапрошлой неделе бойцы добровольческих батальонов озвучили свой ультиматум властям самопровозглашенных Донецкой и Луганской областей народных республик. Они потребовали в течение недели освободить всех украинских военных, пригрозив в противном случае начать "тотальную блокаду Донбасса".

"Срок действия ультиматума уже прошел, никаких действий со стороны ДНР и ЛНР мы не увидели, мы начали подготовительную работу к развертыванию штаба блокировки торговли с террористами", — сказал Акимович на пресс-конференции в понедельник. По его словам, блокада будет осуществляться путем установления "стационарных наблюдателей" на официальных контрольно-пропускных пунктах на линии разграничения с ДНР и ЛНР, а также работы "мобильных групп", которые будут контролировать другие потенциальные участки для перевозки контрабанды.

Акимович сообщил, что участники блокады не будут препятствовать перевозке мирными жителями продуктов питания для собственных нужд. Отвечая на вопрос, с какого момента стартует блокада, Акимович сказал: "подготовка действие уже пошла, мы тут разговариваем, а там устанавливаются мобильные пункты".