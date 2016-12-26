В ДНР сомневаются в соблюдении Киевом "Минска-2" в 2017 году

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Нет предпосылок к тому, что в 2017 году Киев начнет выполнять минские соглашения, заявил в понедельник Денис Пушилин — представитель самопровозглашенной ДНР в контактной группе по урегулированию в Донбассе.

Ранее глава республики Александр Захарченко заявил, что в ДНР считают возможным продлить минские договоренности по Донбассу на 2017 год.

"Говоря о перспективах на 2017 год, можно высказывать большие опасения, что позиция (Киева — ред.) особо не поменяется. Я не вижу никаких предпосылок, что должно произойти, чтобы Украина вдруг начала выполнять минские соглашения", — заявил Пушилин в Москве в ходе круглого стола, посвященного итогам минского процесса в 2016 году и перспективам на 2017 год.

Он также добавил, что "процесс со стороны Украины будет затягиваться".