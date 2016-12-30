Рогозин высмеял заявление Киева о превосходстве Украины над Россией

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин с иронией прокомментировал заявление Киева о том, что Украина обошла Россию в создании ракетного оружия.

Ранее депутат Верховной рады, председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский в эфире украинского " 5 канала " заявил, что Украина разработала ракетное оружие, которого нет у России.

"Украина делает ракетное оружие, которого в России нет", — депутат Рады. Точнее, которого в России уже нет", — написал Рогозин на своей странице в Facebook.

Киев не раз делал смелые заявления о прогрессе в сфере военных разработок и о состоянии вооруженных сил страны. Специалисты относятся к таким заявлениям скептически и указывают, что украинский ВПК пытается использовать советские наработки, а все "новейшее оружие" – не более чем модернизация старых проектов.