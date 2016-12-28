В ДНР проживают около восьми тысяч вынужденных переселенцев

ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. Около 8 тысяч вынужденных переселенцев проживают на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщила журналистам в среду омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Ранее в аппарате уполномоченного по правам человека в ДНР сообщали, что из-за боевых действий люди вынуждены покидать свои дома. В начале декабря в Минстрое и ЖКХ ДНР заявили, что за время конфликта в республике в результате обстрелов было повреждено около 25 тысяч жилых домов, более 2 тысяч из них полностью разрушены.

"Сейчас на территории всей республики проживают порядка 8 тысяч вынужденных переселенцев. Только в Донецке проживают 3,5 тысячи человек", — сказала она.