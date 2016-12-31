В ЛНР после обстрела со стороны ВСУ поврежден пункт обогрева МККК

ЛУГАНСК, 31 дек — РИА Новости. Пункт обогрева мирных жителей, открытый Международным комитетом красного креста (МККК) на КПП "Станица Луганская" в Донбассе, поврежден вследствие обстрела со стороны ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Во время ночного обстрела был поврежден пункт обогрева в районе КПП "Станица Луганская", несмотря на то что пункт обогрева находится под эгидой Красного креста и предназначен сугубо для гражданских лиц", — подчеркнул Марочко.

Обстрел произошел в районе 21:00 30 декабря. По данным Народной милиции, никто не пострадал. На момент обстрела пункт обогрева был закрыт, и в нем никого не было.

"Инженерно-саперное подразделение Народной милиции осуществило проверку помещения пункта обогрева на наличие неразорвавшихся боеприпасов перед его открытием 31 декабря", — заявили в пресс-службе Народной милиции. На данный момент пункт пропуска работает в штатном режиме.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>