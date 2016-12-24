Донецкая полиция сообщила об обстреле Торецка со стороны ополченцев

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости. Полиция Донецкой области Украины заявила, что ополченцы накануне установления режима тишины в Донбассе обстреляли прифронтовой город Торецк, повреждены два дома.
По данным полицейских, в 21 часов 50 минут (22.50 мск) было обстреляно село Северное города Торецк.
"Обстрелянный район находится на окраине населенного пункта. В настоящее время зафиксировано повреждение двух домов по улице Кошевого, повреждены окна, крыши зданий и ограждение. Работа по фиксации разрушений и оказания помощи мирным жителям продолжается", — говорится в сообщении полиции.