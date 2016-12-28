В ДНР опровергли заявление Киева о занижении числа пленных

ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что заявление представителей Киева о якобы занижении числа пленных силовиков на территории ДНР не соответствует действительности, но в случае, если у Киева появится новая информация о них, в республике готовы начать поиски.
"Ста десяти человек здесь нет, они постоянно подают разные цифры, 110-108. До этого они подали список на 41 человека и они четко знали, где они находятся. Мы не против искать остальных людей, но уточните, откуда вы берете информацию. Пилинговалась связь или родственники что-то о них знают, либо они были где-то замечены, уточните место нахождения, место нахождения просто не указывается", — заявила Морозова в среду журналистам.