В ДНР опровергли заявление Киева о занижении числа пленных

ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что заявление представителей Киева о якобы занижении числа пленных силовиков на территории ДНР не соответствует действительности, но в случае, если у Киева появится новая информация о них, в республике готовы начать поиски.

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила, что ополченцы якобы искусственно занижают число пленных. По ее информации, в плену на территории ДНР находятся более 100 человек. Представители самопровозглашенных республик, в свою очередь, заявляют о нахождении у них 47 человек.

"Ста десяти человек здесь нет, они постоянно подают разные цифры, 110-108. До этого они подали список на 41 человека и они четко знали, где они находятся. Мы не против искать остальных людей, но уточните, откуда вы берете информацию. Пилинговалась связь или родственники что-то о них знают, либо они были где-то замечены, уточните место нахождения, место нахождения просто не указывается", — заявила Морозова в среду журналистам.

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