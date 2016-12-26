Пушилин: нельзя сказать, что получилось достичь прекращения огня в Донбассе

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Говорить, что получилось достигнуть прекращения огня в Донбассе, пока не приходится, но резкое сокращение обстрелов налицо, заявил в понедельник журналистам в Москве полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Как мы знаем, контактная группа на последней встрече вышла с заявлением, что необходимо на рождественские и новогодние праздники возобновить в очередной раз режим тишины… Однако говорить, что получилось, и огонь полностью прекращен, то есть режим тишины возобновлен, пока не приходится. Но при этом можно засвидетельствовать, что резкое сокращение обстрелов налицо", — сказал Пушилин.

"Провокационные очаги сохраняются — южное направление в районе Широкино и Широкой Балки, Горловка, Дебальцево. Мы сами там фиксируем обстрелы, в том числе и тяжелой артиллерией, которая уже должна быть давно отведена от линии соприкосновения", — добавил он.

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