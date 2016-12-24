ЛНР требует от ОБСЕ повлиять на украинских военных, занявших Новолуганское

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2016 (298)

ЛУГАНСК, 24 дек — РИА Новости. Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Олег Анащенко обратился к СММ ОБСЕ с требованием повлиять на украинских силовиков, занявших нейтральную территорию в районе населенного пункта Новолуганское.

В пятницу руководитель пресс-центра штаба военной операции силовиков в Донбассе Леонид Матюхин рассказал, что силовики Украины в пятницу установили блокпост на южной окраине поселка Новолуганское в Бахмутском районе Донецкой области, расположенного в районе Светлодарской дуги. Ранее комбат подразделения батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко заявил телеканалу "112 Украина" , что силовики якобы взяли под свой контроль населенный пункт. В пресс-службе Народной милиции уточнили, что украинские силовики разместили свои позиции в "серой зоне".

"Мы настоятельно просим международных наблюдателей принять меры для вывода подразделений ВСУ из "серой" зоны, так как это является прямым нарушением и препятствием на пути дальнейшего выполнения соглашений, достигнутых в Минске", — заявил Анащенко.

Представитель милиции ЛНР считает, что такими действиями украинские силовики в очередной раз нарушили Минские соглашения.

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