Луганские ополченцы заявили об обстреле со стороны силовиков в режим тишины

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2016 (298)

ЛУГАНСК, 24 дек — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что украинские военные нарушили режим прекращения огня, обстреляв в субботу позиции ЛНР у села Калиново, заявили РИА Новости в пресс-службе.

"В 11.50 украинские силовики обстреляли позиции народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Калиново, выпустив пять мин калибром 122 мм", — заявили в милиции.

Собеседник агентства уточнил, что подразделения ЛНР получили приказ соблюдать режим тишины и не поддаваться на провокации.

Стороны на переговорах в Минске договорились о праздничном перемирии, начиная с полуночи 24 декабря. Накануне вечером президент Украины Петр Порошенко подтвердил готовность Киева обеспечить установление режима тишины в Донбассе с 24 декабря и выразил надежду, что он приобретет постоянный характер.