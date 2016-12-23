Путин: в обмене пленными между Киевом и Донбассом не должно быть исключений

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Обмен пленными между Киевом и Донбассом должен проводиться по формуле "всех на всех", без исключений, которые сейчас делает украинская сторона, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы делаем все для того, чтобы удерживаемые с обеих сторон лица были освобождены. Чем более полным будет этот обмен, тем лучше. В свое время президент (Украины Петр) Порошенко высказал идею обмена "всех на всех", и я лично с этим полностью согласен. Но позднее выяснилось, что за этой формулой "всех на всех" стоят некоторые детали, которые не устраивают представителей Донбасса", — сказал Путин в ходе итоговой пресс-конференции в Москве.

Он пояснил, что эти детали заключаются в том, что "все лица, удерживаемые на Донбассе, украинскими властями признаются удерживаемыми незаконно". "Но есть значительное количество лиц, которые находятся в тюрьмах Украины и которых украинские власти считают законно осужденными и не желают включать в список на обмен. Вот и проблема", — отметил российский президент.

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