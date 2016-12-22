В ДНР пять населенных пунктов частично остались без света из-за обстрелов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2016 (253)

ДОНЕЦК, 22 дек — РИА Новости. Пять населенных пунктов частично обесточены в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Украинские силовики продолжают вести артиллерийские и минометные обстрелы жизненно важных объектов инфраструктуры республики. Так, вследствие целенаправленных попаданий по линиям электропередачи без света осталась значительная часть жителей населенных пунктов Зайцево, Саханка, Новомарьевка, Крутая Балка, Еленовка", — сказал Басурин.

По его словам, разведка ДНР зафиксировала реактивные системы залпового огня (РСЗО) и артиллерийских систем крупного калибра украинских силовиков в Донбассе.

"Тоненькое в десяти километрах от линии соприкосновения — выявлено местонахождение четырех 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Акация". Первомайское в десяти километрах от линии соприкосновения — выявлено местонахождение трех 122-миллиметровых самоходных гаубиц "Гвоздика". Ивановка в 37 километрах от линии соприкосновения — выявлено местонахождение 15 единиц РСЗО "Град", — заявил Басурин.

Он добавил, что данные о нарушениях минских договоренностей переданы представителям СЦКК и миссии ОБСЕ", — сказал представитель Минобороны ДНР.