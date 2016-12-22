Штайнмайер приветствовал предложение контактной группы по Донбассу

Переговоры о мире на Украине в 2016 году (1389)

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер приветствовал заявление контактной группы по Донбассу о необходимости возобновления режима прекращения огня в регионе с полуночи 24 декабря, сообщается в пресс-релизе организации.

В среду трехсторонняя контактная группа предложила сторонам конфликта полное прекращение огня с полуночи 24 декабря.

"Я приветствую единогласное возращение к рассмотрению полного соблюдения режима прекращения огня, достигнутое сегодня на встрече трехсторонней контактной группы в Минске", — проводятся в сообщении ОБСЕ слова Штайнмайера. По его словам, соблюдение режима прекращения огня "станет важным шагом на пути к стабилизации ситуации с безопасностью и проложит путь к мирному урегулированию конфликта".

Штайнмайер также призывал все стороны освободить до конца года "значительно число людей, задержанных в связи с конфликтом, начиная с самых уязвимых".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.