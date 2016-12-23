МЧС ДНР заявляет о 110 пожарах из-за обстрелов в республике с начала года

ДОНЕЦК, 23 дек — РИА Новости. Более 100 пожаров произошло в самопровозглашенной Донецкой народной республике с начала года в результате обстрелов, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника центра кризисных ситуаций МЧС ДНР Виталий Зарубин.

"Всего с начала года ликвидировано 110 пожаров вследствие артобстрелов", — сообщил Зарубин.

По его словам, на этой неделе в ДНР произошло три пожара в результате попадания снарядов, в одном случае пожарные не смогли подъехать к месту из-за продолжающегося обстрела.