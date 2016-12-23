В ДНР заявили, что силовики ведут обстрел Дебальцево

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2016 (298)

ДОНЕЦК, 23 дек — РИА Новости. Украинские силовики разместили артиллерийские позиции на окраинах населенных пунктов Светлодарск и Мироновский и ведут оттуда огонь по городу Дебальцево, заявил представитель министерства обороны ДНР.

Ранее в силовом ведомстве самопровозглашенной Луганской народной республики сообщили об обстреле города Дебальцево, повреждены здания детских садов и школы.

"Противник разместил свои артиллерийские подразделения на окраинах города Светлодарска и населенного пункта Мироновский и, прячась за спины мирного населения, ведет обстрелы мирных жителей города Дебальцево", — сообщил журналистам представитель министерство обороны ДНР.

Также в оборонном ведомстве республики добавили, что снаряды попали в район школы, на территорию церкви в центральной части города и во двор детского сада, информация о жертвах не поступала.

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