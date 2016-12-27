Силовики обстреляли территорию ЛНР 20 раз за сутки

ЛУГАНСК, 27 дек — РИА Новости. Украинские силовики 20 раз за минувшие сутки открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили во вторник РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки ВСУ (вооруженные силы Украины) 20 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории республики свыше 100 мин", — сказали в пресс-службе.

По данным оборонного ведомства, украинские силовики применяли гранатометы (АГС, ГП) и стрелковое оружие. Согласно сообщению, обстрелам подверглись позиции Народной милиции в районе населенных пунктов Желобок, Новокиевка, Калиновка, Логвиново, памятника Князю Игорю, а также КПП "Станица Луганская".

"Жертв среди мирных жителей нет", — добавили в Народной милиции.