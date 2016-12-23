Из-за обстрелов в декабре погибли более 15 человек, заявил омбусмен ДНР

ДОНЕЦК, 23 дек — РИА Новости. Более 40 человек пострадали, 16 погибли с начала декабря на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате ведения боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР.

"За период со 2 по 22 декабря в результате вооруженной агрессии со стороны украинских силовиков пострадали 43 человека, из которых 40 — военнослужащие республики. С 3 по 23 декабря на территории ДНР погибло 16 человек, 12 из которых — военнослужащие", — сообщил представитель ведомства.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>