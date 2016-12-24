ДНР: ВСУ обстреляли Ясиноватую и Коминтерново, повреждены шесть зданий

ДОНЕЦК, 24 дек — РИА Новости. Шесть строений в двух населенных пунктах Донбасса повреждены из-за артиллерийского огня со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее сообщалось, что контактная группа на переговорах в Минске достигла договоренности о прекращении огня в Донбассе с 00 часов (мск) 24 декабря. Позднее ополченцы заявили, что зафиксировали факты нарушений режима прекращения огня в течение минувшей ночи.

"За минувшую ночь нами были зафиксированы два прямых попадания в дома в городе Ясиноватая и три прямых попадания в населенном пункте Коминтерново (юг ДНР). В Ясиноватой все повреждения были отмечены после 24.00. Также в Ясиноватой были зафиксированы попадания по железнодорожной станции", — рассказал журналистам представитель оборонного ведомства ДНР.

По его словам, пострадавших среди мирного населения нет.

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