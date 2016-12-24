ДНР: ВСУ обстреляли Ясиноватую и Коминтерново, повреждены шесть зданий

ДОНЕЦК, 24 дек — РИА Новости. Шесть строений в двух населенных пунктах Донбасса повреждены из-за артиллерийского огня со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За минувшую ночь нами были зафиксированы два прямых попадания в дома в городе Ясиноватая и три прямых попадания в населенном пункте Коминтерново (юг ДНР). В Ясиноватой все повреждения были отмечены после 24.00. Также в Ясиноватой были зафиксированы попадания по железнодорожной станции", — рассказал журналистам представитель оборонного ведомства ДНР.
По его словам, пострадавших среди мирного населения нет.
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