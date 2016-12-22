Власти Дебальцево заявили, что ситуация в городе остается спокойной

ДОНЕЦК, 22 дек — РИА Новости. Ситуация в городе Дебальцево остается спокойной, сообщил РИА Новости представитель городской администрации.

Ранее в течение нескольких дней оборонные ведомства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сообщают об обострении ситуации в данном районе, 21 декабря впервые с 2015 года украинские силовики обстреляли жилые массивы Дебальцево из артиллерии.

"На данный момент, на вечер, ситуация в городе спокойная", — сообщил собеседник агентства.

В районе Дебальцево в середине февраля 2015 года шли ожесточенные бои между силовиками и ополченцами. Ополченцы заявляли об окружении крупной группировки силовиков в Дебальцево, по их данным, украинские военные массово сдавались в плен. При этом глава ДНР Александр Захарченко заявил о гибели в окружении под Дебальцевом трех тысяч украинских силовиков. Город перешел под контроль ДНР спустя несколько недель ожесточенных боев.