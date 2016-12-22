Штайнмайер назвал важным знаком договоренность о перемирии в Донбассе

БЕРЛИН, 22 дек — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал хорошей новостью и важным знаком договоренность о прекращении огня на время рождественских праздников на линии разграничения в Донбассе.
"То, что трехсторонняя контактная группа вчера в Минске договорилась прекратить на время рождественских праздников все боевые действия вдоль линии разграничения в восточной части Украины, является хорошей новостью. После недавней эскалации военных действий в зоне вокруг Дебальцево и по случаю приближающихся праздников это соглашение является важным знаком", — сказал министр, его цитирует рассылка МИД.
По словам министра, данное решение особенно важно в условиях "особенно напряженной гуманитарной ситуации" в регионе.
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