ВСУ концентрируют тяжелое вооружение у линии соприкосновения, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 23 дек — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики выявила позиции реактивных систем залпового огня (РСЗО), артиллерии, танков и минометов украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"На горловском направлении установлено местонахождение дивизиона РСЗО "Град", двух взводов минометов калибром 120 миллиметров, двух механизированных рот и двух танковых рот", — сказал Басурин журналистам.
По его словам, на донецком и мариупольском направлениях обнаружены позиции РСЗО "Смерч", "Град", гаубиц, артиллерии, минометов и танков.
Читайте подробнее о конфликте на Украине >>