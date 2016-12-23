ВСУ концентрируют тяжелое вооружение у линии соприкосновения, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2016 (264)

ДОНЕЦК, 23 дек — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики выявила позиции реактивных систем залпового огня (РСЗО), артиллерии, танков и минометов украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"На горловском направлении установлено местонахождение дивизиона РСЗО "Град", двух взводов минометов калибром 120 миллиметров, двух механизированных рот и двух танковых рот", — сказал Басурин журналистам.

По его словам, на донецком и мариупольском направлениях обнаружены позиции РСЗО "Смерч", "Град", гаубиц, артиллерии, минометов и танков.

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