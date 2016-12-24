СБ Украины заявила об обнаружении в Донбассе пяти тайников с боеприпасами

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила пять тайников с боеприпасами в районе проведения военной операции в Донбассе, сообщает в субботу пресс-центр СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины за последние дни обнаружили пять хранилищ с боеприпасами в районе проведения антитеррористической операции", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, тайники были оборудованы в лесопосадках и заброшенных зданиях в селах Ивановка и Широкино в Донецкой области, в городе Старобельск и селах Лиман и Муратово в Луганской области.

Сообщается, что сотрудники спецслужбы изъяли из тайников два противотанковых гранатомета РПГ-26И, минометную мину, восемь гранатометных выстрелов, десять гранат, один килограмм пластида и более тысячи патронов различного калибра.

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