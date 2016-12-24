В ЛНР подсчитали количество обстрелов со стороны силовиков за неделю

ЛУГАНСК, 24 дек — РИА Новости. Украинские силовики за неделю более 60 раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил на брифинге начальник управления Народной милиции ЛНР Олег Анащенко.

"В период с 18 по 24 декабря украинские силовики шестьдесят три раза нарушили режим прекращения огня. Огонь велся из запрещенных Минскими договоренностями артиллерии калибром 152 и 122-миллиметров, 120 и 82-миллиметровых минометов. Кроме того, при обстреле применялись БМП, АГС (автоматический гранатомет — ред.), СПГ (противотанковый гранатомет — ред.) и стрелковое оружие", — заявил Анащенко.

По данным Народной милиции, по территории республики было выпущено "рекордное количество" снарядов и мин — 2047. Анащенко уточнил, что корректировка огня осуществлялась с применением беспилотных летательных аппаратов.

"Все чаще целями для обстрелов противник выбирает объекты гражданской инфраструктуры – так, например, вчера (23 декабря, — ред.) в результате обстрела выведены (из строя) трансформатор и повреждены линии ЛЭП", — уточнил Анащенко.

Спикер подчеркнул, что "только по счастливой случайности" жертв среди мирного населения удалось избежать. На данный момент, по словам представителя оборонного ведомства республики, ситуация на линии соприкосновения войск остается напряженной, но контролируемой.