Силовики выпустили более 100 мин по территории ДНР за сутки

ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. Украинские силовики выпустили более 100 мин по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил в среду журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Несмотря на введенный режим тишины, украинские силовики за прошедшие сутки 533 раза нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил по территории республики 103 мины калибром 82 и 120 миллиметров, а также 371 боеприпас из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое вооружение", — сказал Басурин.

Он добавил, что обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись 12 населенных пунктов ДНР и окраины Донецка.

С 24 декабря в Донбассе установлен режим тишины на период праздников, о котором стороны договорились на переговорах в Минске.