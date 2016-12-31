ЛНР: украинские силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие

ЛУГАНСК, 31 дек — РИА Новости. Украинские силовики за сутки шесть раз нарушили режим тишины в Донбассе, сообщает "Луганский информационный центр" со ссылкой на оборонное ведомство самопровозглашенной ЛНР.
Отмечается, что со стороны железнодорожной станции Новокондрашевская из ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия три раза был обстрелян район села Красный Яр.
Кроме того, из 82-миллиметровых минометов и стрелкового оружия со стороны поселка Луганское и из 82-миллиметровых минометов со стороны села Новозвановка обстреляли район села Калиновка.
В свою очередь, украинские силовики заявляют о 48 обстрелах своих позиций в зоне военной операции в Донбассе за прошедшие сутки, сообщает в субботу пресс-центр военной операции в Донбассе в Facebook.
В частности, по данным военных, ополченцы продолжают обстреливать их позиции. Пресс-центр сообщает, что на мариупольском направлении из 120 и 82-миллиметровых минометов ополченцы вели огонь по Широкино и Талаковке. Кроме того, по данным украинских силовиков, на мариупольском направлении применялись гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Как сообщают украинские силовики, из 82-миллиметровых минометов ополченцы стреляли по Новозванивцы, по Станице Луганской, Новозванивцы и Новоалександровке велся огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того. по данным украинских силовиков, на донецком направлении ополченцы из стрелкового оружия вели огонь по Троицкому, Авдеевке и Зайцево.
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