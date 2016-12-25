В ДНР заявили, что силовики выпустили более 75 мин за сутки

ДОНЕЦК 25 дек — РИА Новости. Более 75 мин украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Также Басурин добавил, что обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись девять населенных пунктов ДНР и окраины Донецка.
Ранее сообщалось, что с полуночи 24 декабря в Донбассе установлен режим тишины на период праздников, о котором стороны договорились на переговорах в Минске. Перед этим перемирием стороны заявляли об обострении в районе Светлодарской дуги, расположенной у Дебальцево (город подконтролен ДНР) и Светлодарска (подконтролен ВСУ).
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