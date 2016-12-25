В ДНР заявили, что силовики выпустили более 75 мин за сутки

ДОНЕЦК 25 дек — РИА Новости. Более 75 мин украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Несмотря на введенный режим тишины, украинские боевики за прошедшие сутки 224 раза нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил по территории республики 76 мин калибром 82 и 120 мм, а также 104 боеприпаса из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое вооружение", — сказал он.

Также Басурин добавил, что обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись девять населенных пунктов ДНР и окраины Донецка.

Ранее сообщалось, что с полуночи 24 декабря в Донбассе установлен режим тишины на период праздников, о котором стороны договорились на переговорах в Минске. Перед этим перемирием стороны заявляли об обострении в районе Светлодарской дуги, расположенной у Дебальцево (город подконтролен ДНР) и Светлодарска (подконтролен ВСУ).

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