Путин сожалеет, что "нормандский формат" по Украине работает вяло

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. "Нормандский формат" по Украине не демонстрирует сверхэффективности, остается только сожалеть о том, что он работает вяло, но если утратить этот механизм, то ситуация будет только ухудшаться, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нормандский формат, он действительно не демонстрирует такой сверхэффективности, и остается только сожалеть о том, что он работает так вяло, но другого нет. И я лично считаю, что работа в этом формате должна быть продолжена", — сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.

"Если мы утратим этот механизм, этот инструмент, то ситуация будет деградировать и довольно быстро, чего бы не хотелось", — добавил президент.

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