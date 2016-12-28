Силовики почти в пять раз усилили интенсивность обстрелов, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. Украинские силовики почти в пять раз за минувшие сутки усилили интенсивность обстрелов территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, огонь ведется по всем направлениям, заявил в среду журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Увеличение количества обстрелов со стороны ВСУ (вооруженные силы Украины) почти в пять раз по сравнению с предыдущим днем, свидетельствует о том, что для украинской стороны договоренность о прекращении огня является пустым звуком. Также отмечаю, что после заявлений высокопоставленных украинских чиновников об увеличении провокаций со стороны ДНР в канун новогодних праздников, украинские силовики усиливают ведение огня по всем направлениям", — сказал он.

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