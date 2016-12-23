В ДНР заявили о полетах восьми беспилотников силовиков в Донбассе за неделю

ДОНЕЦК, 23 дек — РИА Новости. Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшую неделю зафиксировало полеты восьми беспилотников украинских силовиков на донецком и мариупольском направлениях, заявил в пятницу заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"Всего за истекший период была зафиксирована работа восьми БПЛА противника на донецком и мариупольском направлениях", — сказал Басурин журналистам.
По его словам, с помощью беспилотников украинские силовики вели корректировку огня в Донбассе.