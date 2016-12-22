В ЛНР опровергли заявления ВСУ об атаках ополченцев на позиции силовиков

ЛУГАНСК, 22 дек — РИА Новости. В штабе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики опровергли заявления Минобороны Украины об атаках со стороны ополченцев на Светлодарской дуге в районе Дебальцево.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что ополченцы якобы атаковали позиции украинских силовиков на Светлодарской дуге в районе Дебальцево.

"В настоящее время командование противника нацелено на то, чтобы выставить ЛНР агрессором. Изначально мы ведем оборонительный бой, наступательный характер наши действия не носят. Мы не имеем своей целью захват новых территорий", — заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции Андрей Марочко.

По его словам, несмотря на относительное затишье, утром украинские силовики вновь применили крупнокалиберную артиллерию, выпустив по позициям Народной милиции более 30 снарядов.