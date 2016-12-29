Силовики перебросили РСЗО "Ураган" к линии соприкосновения, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2016 (374)

ДОНЕЦК, 29 дек — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики обнаружила у линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" и гаубицы украинских силовиков, заявил в четверг заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ (вооруженные силы Украины — ред.) вблизи линии соприкосновения. Так, в районе Елизаветовки отмечено прибытие трех РСЗО "Ураган", в районе Старогнатовки выявлено местонахождение двух 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Акация", — сказал Басурин журналистам.