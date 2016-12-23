В ЛНР удивлены отсутствием патрулей ОБСЕ на Дебальцевском направлении

ЛУГАНСК, 23 дек — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республике удивлены, что патрули ОБСЕ прекратили работу на Дебальцевском направлении, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее власти самопровозглашенных ЛНР и ДНР заявили, что украинские силовики с 18 декабря совершили несколько попыток прорыва позиций ополченцев на дебальцевском направлении. Город Дебальцево впервые подвергся обстрелу с 2015 года. В Киеве считают, что ответственность за эскалацию ситуации в Донбассе лежит на ополченцах.

"Удивляет реакция международных наблюдателей на происходящие события на Светлодарской дуге… Первый заместитель руководителя миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что патрули миссии прекратили работу в данном районе и по настоящее время не обладают полной информацией о происходящем", — сказал Марочко.

По его словам, "такое безразличие недопустимо для международной наблюдательной миссии, предназначенной для контроля за соблюдением режима прекращения огня, чья деятельность основана на принципах беспристрастности и гуманности".