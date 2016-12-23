Журналисты попали под обстрел в районе Дебальцево, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 23 дек — РИА Новости. Журналисты попали под артиллерийский обстрел во время записи интервью с мирными жителями в Донбассе, заявили РИА Новости в штабе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
В штабе пояснили, что во время записи интервью с пострадавшей от обстрелов мирной жительницей со стороны украинских силовиков начался артобстрел из орудий калибра 152 миллиметра.
"Благодаря оперативным действиям военнослужащих Народной милиции их удалось эвакуировать в безопасное место, они не пострадали", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что о жертвах среди мирного населения информации пока нет, известно, что при обстреле был разрушен жилой дом.
Ранее представитель ЛНР Александр Марченко рассказал, что украинские силовики пытаются выбить подразделения Народной милиции с их позиций в районе Дебальцево. Он отметил, что у ЛНР хватит сил и средств, чтобы противостоять любым попыткам ВСУ прорвать оборону республики.