В Киеве не исключают передачу пленных 26-27 декабря, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 23 дек — РИА Новости. Предстатель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Герщаенко в ходе видеоконференции по Донбассу не исключила, что передача 15 пленных может состоятся в понедельник или вторник, заявила в пятницу руководитель рабочей группы по обмену пленными самопровозглашенной Луганской народной республики Ольга Кобцева.

В пятницу прошла видеоконференция по вопросу обмена пленными в Донбассе. Ранее Киев согласился освободить до Нового года 15 пленных, чтобы разблокировать процесс обмена.

"С украинской стороны было в очередной раз заявлено о готовности в одностороннем порядке освободить 15 человек в ближайшее время", — заявила Кобцева на брифинге.

По ее словам, Геращенко сообщила, что это может произойти в понедельник или вторник.