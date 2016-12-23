Данные Украины и Донбасса по пленным расходятся, заявили в Киеве

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости. Данные Киева и ополченцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР по пленным расходятся, поэтому стороны никак не могут договориться об обмене по формуле "всех на всех", заявила представитель Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы Ирина Геращенко.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу заявил, что обмен пленными между Киевом и Донбассом должен проводиться по формуле "всех на всех", без исключений, которые сейчас делает украинская сторона.

"Требуют от украинской стороны немедленно передать ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) 700 человек, и освободить меньше 50… В списке тех, кого требуют, убийцы и другие лица, совершившие самые тяжкие преступления. В списке тех, кого подтверждает ОРДЛО, нет многих из тех украинцев, судьбы которых нам известны — их просто прячут и не дают никакой информации об увольнении", — написала Геращенко.

В пятницу прошла видеоконференция по вопросу обмена пленными в Донбассе. Ранее Киев согласился освободить до Нового года 15 пленных, чтобы разблокировать процесс обмена. Геращенко ранее заявила, что на видеоконференции стороны не пришли ни к каким договоренностям в вопросе обмена пленными.

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