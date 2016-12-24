В Донбассе вступил в силу режим прекращения огня

ДОНЕЦК, 24 дек — РИА Новости. Очередной режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе, договоренность об этом была достигнута контактной группой на переговорах в Минске 21 декабря.
На минской встрече по урегулированию конфликта в Донбассе действующий председатель ОБСЕ Мартин Сайдик сказал, что контактная группа предлагает сторонам конфликта полное прекращение огня с полуночи 24 декабря.
Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске Денис Пушилин подтвердил договоренности контактной группы о прекращении огня в Донбассе на новогодние и рождественские праздники. Киев заявляет, что соблюдение режима прекращения огня полностью зависит от самопровозглашенных республик.
До 23.00 мск пятницы на некоторых участка линии соприкосновения продолжали слышаться звуки взрывов и выстрелов. В оборонном ведомстве ДНР с осторожностью относятся к обещаниям силовиков выполнять очередные договоренности.
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