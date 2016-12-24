В Донбассе вступил в силу режим прекращения огня

Переговоры о мире на Украине в 2016 году (1395)

ДОНЕЦК, 24 дек — РИА Новости. Очередной режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе, договоренность об этом была достигнута контактной группой на переговорах в Минске 21 декабря.

Режим тишины начал действовать в 00.00 киевского времени (01.00 мск).

На минской встрече по урегулированию конфликта в Донбассе действующий председатель ОБСЕ Мартин Сайдик сказал, что контактная группа предлагает сторонам конфликта полное прекращение огня с полуночи 24 декабря.

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске Денис Пушилин подтвердил договоренности контактной группы о прекращении огня в Донбассе на новогодние и рождественские праздники. Киев заявляет, что соблюдение режима прекращения огня полностью зависит от самопровозглашенных республик.

До 23.00 мск пятницы на некоторых участка линии соприкосновения продолжали слышаться звуки взрывов и выстрелов. В оборонном ведомстве ДНР с осторожностью относятся к обещаниям силовиков выполнять очередные договоренности.

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