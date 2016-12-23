Минобороны Украины заявляет о боях на юге Донбасса

ДОНЕЦК/КИЕВ, 23 дек — РИА Новости. Минобороны Украины заявило, что один силовик получил ранения в результате столкновения с ополченцами на юге Донбасса. Представители самопровозглашенной ДНР, в свою очередь, сообщили, что не ведут наступательных действий.

"Утром 23 декабря в районе населенного пункта Водяное, что в Донецкой области, произошло боестолкновение. К наблюдательному пункту украинских военнослужащих подошла вражеская группа в количестве восемь человек и открыла огонь в сторону украинских бойцов. Бойцы вооруженных сил Украины открыли огонь, после чего противник отступил", — говорится в сообщении пресс-службы минобороны Украины.

Представитель оборонного ведомства самопровозглашенной республики опроверг эту информацию. Он отметил, что ополченцы соблюдают Минские договоренности и не ведут наступления.

Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин подчеркнул, что активные атаки ведет украинская сторона. По его словам, потери ВСУ при попытках прорыва на дебальцевском направлении составили до 100 убитых и раненых за последние три дня. Кроме того, он рассказал, что украинские силовики разместили у линии соприкосновения реактивные системы залпового огня, танки и минометы.

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