В Госдуме назвали разрешение Киева стрелять по самолетам опасным

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Решение украинских властей разрешить военным открывать огонь по самолетам, нарушающим госграницу, очень опасно, учитывая хаос и неразбериху, которая творится в стране, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
"Учитывая хаос и неразбериху, которые продолжают на самом деле происходить на Украине, это очень опасное решение", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что такое решение "может быть истолковано разными по-разному". "Учитывая еще такую расхристанную, бандитскую силу, как добровольческие батальоны, которые запросто могут в будущем ссылаться на это решение как основание для своих действий", — подчеркнул парламентарий.
Затулин добавил, что до сих пор "мы продолжаем гадать, чьей именно ракетой был сбит малайзийский Боинг". "В чем не приходится сомневаться, это в том, что повод к его гибели заключался именно в отсутствии запрета на воздушные полеты через эту территорию, которые в свое время по корыстным соображениям не ввела Украина", — сказал парламентарий.
"И само желание играть с огнем и вкус к этим играм возник у нынешнего украинского руководства благодаря тому попустительству, которое принято на Западе по отношению "к малым детям с Украины"… В такой обстановке они чувствуют саму безнаказанность и поэтому в состоянии принимать такие, на мой взгляд, очень рискованные и, если не сказать больше, преступные решения", — заключил он.