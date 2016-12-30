В Госдуме назвали разрешение Киева стрелять по самолетам опасным

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Решение украинских властей разрешить военным открывать огонь по самолетам, нарушающим госграницу, очень опасно, учитывая хаос и неразбериху, которая творится в стране, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Накануне стало известно, что правительство Украины разрешило военным открывать огонь по воздушным судам, которые нарушают госграницу Украины или подозреваются в совершении террористических актов в украинском воздушном пространстве.

"Учитывая хаос и неразбериху, которые продолжают на самом деле происходить на Украине, это очень опасное решение", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что такое решение "может быть истолковано разными по-разному". "Учитывая еще такую расхристанную, бандитскую силу, как добровольческие батальоны, которые запросто могут в будущем ссылаться на это решение как основание для своих действий", — подчеркнул парламентарий.

Затулин добавил, что до сих пор "мы продолжаем гадать, чьей именно ракетой был сбит малайзийский Боинг". "В чем не приходится сомневаться, это в том, что повод к его гибели заключался именно в отсутствии запрета на воздушные полеты через эту территорию, которые в свое время по корыстным соображениям не ввела Украина", — сказал парламентарий.

По его мнению, Украина продолжает играть с огнем.

"И само желание играть с огнем и вкус к этим играм возник у нынешнего украинского руководства благодаря тому попустительству, которое принято на Западе по отношению "к малым детям с Украины"… В такой обстановке они чувствуют саму безнаказанность и поэтому в состоянии принимать такие, на мой взгляд, очень рискованные и, если не сказать больше, преступные решения", — заключил он.