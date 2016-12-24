В ДНР заявили о гибели одного человека при обстреле со стороны силовиков

© AFP 2016/ Aleksey Filippov В ДНР заявили, что силовики захватили населенный пункт в буферной зоне Один человек погиб, еще один получил ранение вследствие обстрелов со стороны украинских силовиков после полуночи 24 декабря, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее сообщалось, что с полуночи 24 декабря в Донбассе установлен режим тишины на период праздников, о котором стороны договорились на переговорах в Минске.

"От минометного огня погиб один военнослужащий армии ДНР, один получил ранение. Это после нуля часов", — сказал он.