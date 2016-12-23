Полпред ДНР отменил поездку в Дебальцево из-за обстрелов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2016 (298)

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики, полпред ДНР в контактной группе по Украине Денис Пушилин отменил намеченную на субботу поездку в Дебальцево из-за продолжения обстрелов, сообщили РИА Новости в пресс-службе движения "Донецкая республика", которое он возглавляет.

Ранее представитель министерства обороны ДНР заявил, что украинские силовики разместили артиллерийские позиции на окраинах населенных пунктов Светлодарск и Мироновский и ведут оттуда огонь по городу Дебальцево.

"Завтрашняя поездка Дениса Пушилина в Дебальцево отменяется в связи с обстрелами города", — сообщили в пятницу в пресс-службе.

Пушилин должен был присутствовать на открытии I городской спартакиады школьников утром в субботу.