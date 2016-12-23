Киев потерял в Дебальцево почти 100 силовиков за три дня, утверждают в ДНР

ДОНЕЦК, 23 дек — РИА Новости. Замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что потери украинских силовиков при попытках прорыва на дебальцевском направлении в Донбассе якобы составили до 100 убитых и раненых за минувшие три дня.

Минобороны Украины в пятницу заявило, что восемь украинских силовиков погибли в ходе боестолкновений в районе Дебальцево в Донбассе с 18 декабря.

"По нашим данным, потери ВСУ (вооруженных сил Украины) составили до сотни убитых и раненых и несколько единиц бронетехники", — сказал Басурин в пятницу журналистам.

Ранее власти самопровозглашенных ЛНР и ДНР заявили, что украинские силовики с 18 декабря совершили несколько попыток прорыва позиций ополченцев на дебальцевском направлении. Город Дебальцево впервые подвергся обстрелу с 2015 года. В Киеве считают, что ответственность за эскалацию ситуации в Донбассе лежит на ополченцах.