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Верховная рада приняла закон об амнистии в 2016 году

Тема:
Ситуация на Украине. Декабрь 2016 (371)
16:5722.12.2016
010634
Здание Верховной Рады Украины. Архивное фото
© РИА Новости

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Верховная рада приняла закон о проведении на Украине амнистии в 2016 году, которая распространяется и на участников военной операции в Донбассе; вопрос амнистии для ополченцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР должен быть рассмотрен в отдельном порядке.

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Архивное фото
© Фото: официальный сайт ДНР
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Такое решение на заседании в четверг поддержало 226 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документов устанавливаются критерии и определяется круг лиц, к которым может быть применена амнистия до конца этого года, а также ограничения по ее применению.

Законом предусматривается возможность объявления амнистии участникам боевых действий, а также лицам, "которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, непосредственно участвовавших в АТО (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе — ред.) — участников боевых действий, инвалидов войны). Документ позволяет распространить амнистию на те категории осужденных, которые наименее защищены — в частности на несовершеннолетних и женщин, а также мужчин, у которых есть дети до 16 лет или дети-инвалиды.

"Основными критериями для применения амнистии в соответствии с данным законом является: незначительная общественная опасность преступлений, который совершил человек, отбывающий наказание, а также объективные факторы — тяжелая болезнь, пожилой возраст", — говорится в пояснительной записке к документу.

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© РИА Новости. Игорь Маслов
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Законом также определены категории осужденных, в отношении которых амнистия не применяется. Это, в первую очередь лица, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, а также лица, которые совершили преступление, используя служебное положение (коррупционные преступления).

Документ еще должен подписать президент Украины. Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе, и подлежит исполнению в течение трех месяцев.

Власти ДНР и ЛНР настаивают на принятии Киевом закона об амнистии и недопущении преследования участников конфликта в Донбассе. Однако в Киеве отмечают, что амнистия ополченцев возможна только после проведения демократических выборов на неподконтрольных Киеву территориях и восстановления работы судебной ветви власти. При этом украинские власти считают, что под амнистию не должны попасть те, кто совершил тяжкие преступления.

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