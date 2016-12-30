"Укроборонпром" передал ВСУ более двух тысяч единиц вооружения за 2016 год

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. Государственный концерн "Укроборонпром" выполнил оборонный заказ государства 2016 года на 100% и передал военным более двух тысяч единиц нового вооружения и военной техники (ВВТ), сообщается в пятницу на сайте украинского предприятия.

"Предприятия-участники государственного концерна "Укроборонпром" на 100% выполнили государственный оборонный заказ 2016 года… В общем по государственному оборонному заказу от "Укроборонпрома" военным передано 2139 единиц нового и модернизированного ВВТ", — говорится в сообщении.

В "Укроборонпроме" отметили, что кроме производства новой техники, концерн занимается восстановлением и ремонтом военной техники. В связи с этим за девять месяцев работы в 2016 году "Укроборонпром" передал в войска более шести тысяч единиц нового, модернизированного и отремонтированного вооружения и военной техники.