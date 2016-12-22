Режим перемирия в Донбассе нарушался более 300 тысяч раз за год

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зарегистрировала за прошедший год более 300 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе, заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

"Насилие, которые мы наблюдаем, не ново. За исключение первого сентября не было ни одного дня, в который мы бы не зарегистрировали нарушений режима прекращения огня. На протяжении года мы зарегистрировали более 300 тысяч нарушения режима прекращения огня", — сказал Хуг журналистам.

Он отметил, что многие из этих нарушений включали в себя использование оружия, запрещенного минскими соглашениями, а именно артиллерии, минометов, танков и ракетных систем. "Несмотря на то, что стороны согласились оттянуть эти вооружения за линию прекращения огня, в этом году мы зафиксировали более 3 тысяч таких орудий на этой линий", — добавил Хуг.

По его словам, большинство нарушений в Донбассе происходит в городских районах и непосредственной близости от них, из-за этого страдает гражданское население.

"С января по ноябрь этого года СММ ОБСЕ зарегистрировала смерть 83 мирных жителей и 305 случаев ранений гражданского населения", — заявил Хуг.

Он также отметил, что на данный момент существует только пять пунктов на протяжении почти пятисоткилометровой контактной линии, через которые могут проходить мирные жители. "Необходимо оборудовать больше, и они должны работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю", — сказал Хуг.

По его словам, как минимум 25 тысяч человек ежедневно проходят через эти пункты. "Минское соглашение, подписанное сторонами предусматривает создание безопасной зоны вдоль всей контактной линии, включая эти пять пропускных пунктов", — отметил он.