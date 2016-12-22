Минобороны: силовики выпустили по ДНР более 350 мин и снарядов за сутки

ДОНЕЦК, 22 дек — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 350 мин и снарядов за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"За прошедшие сутки украинские боевики 968 раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил по территории республики 67 артиллерийских снарядов калибром 122 и 152 миллиметра, 297 мин калибром 82 и 120 миллиметров, два танковых выстрела, а также 544 боеприпаса из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое оружие", — сказал он.

По словам Басурина, обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись 11 населенных пунктов и окраины Донецка.