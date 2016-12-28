Украина не разглашает дату передачи ополченцам 15 пленных

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. Процесс подготовки к передаче ополченцам 15 пленных находится на финишной прямой, однако дату их передачи Киев оглашать не будет в целях безопасности, заявил в четверг советник председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит.

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что власти Украины намерены передать ополченцам 15 человек, чтобы разблокировать процесс обмена пленными. В самопровозглашенной ЛНР заявили, что передача пленных пройдет в четверг.

"Я как советник председателя СБУ могу сказать, что мы не комментируем подобную информацию. Это наша позиция, потому что мы не анонсируем проведение самой операции, потому что мы фактически будем рисковать жизнью людей, если вы будете знать время. Могу сказать, что мы на финишной прямой, готовимся к этой операции для того, чтобы передать туда как знак доброй воли 15 человек, которые есть в списках со стороны ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей)", — цитирует слова Тандита украинское информагентство "УНН".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.